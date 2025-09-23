به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بانک مرکزی اندونزی با اشاره به گسترش استفاده از ارز‌های محلی به جای دلار آمریکا در مبادلات فرامرزی با ۹ کشور دیگر عضو اتحادیه آسه آن اعلام کرد، ارزش مبادلات تجاری بدون دلار در ۶ ماهه نخست سالجاری میلادی معادل ۱۴۰۱ میلیارد دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته فیلیانینگسیه معاون بانک مرکزی اندونزی، این ابتکار ضمن کاهش نوسانات نرخ ارز و ایجاد یکپارچگی مالی پایدار و فراگیر ۱۰ کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا، زمینه ساز رشد اقتصادی این اتحادیه نیز خواهد شد.

بانک مرکزی اندونزی از سال ۲۰۱۶ با امضاء تفاهم نامه‌ای تسویه با ارز محلی را با بانک‌های مالزی و تایلند آغاز و این ابتکار به سرعت رشد کرد و اکنون ۱۰ کشور عضو آسه آن را در بر می‌گیرد.