رسیدگی به درخواستهای حقوقی و قضایی ۸۵۰ نفر از البرزنشینان
مشکلات و درخواستهای حقوقی و قضایی ۸۵۰ نفر از مراجعان در دیدارهای مردمی این هفته مدیران قضایی استان البرز بررسی شد.
دقت و تسریع در رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافات ملکی، تخفیف مجازات، اعطای مرخصی به زندانی، اعتراض به نظریه کارشناسی، مهریه و اعسار از مهمترین موضوعات طرح شده در دیدارهای مردمی این هفته بود.
یکی از مراجعان در دیدار رئیس کل دادگستری استان البرز، مالک کافی شاپی بود که به واسطه گزارشهای مردمی در خصوص سرو مشروبات الکلی، کافی شاپ وی که حسب ادعای ایشان در اجاره و مدیریت شخص دیگری بود از دو ماه قبل تاکنون پلمب و پرونده قضایی برای وی تشکیل شده است.
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به گزارشات در خصوص اقدامات خلاف شرع و قانون در برخی کافهها و رستورانها در استان، تصریح کرد: اقدامات خلاف قوانین و مقررات از قبیل دعوت به پارتی و سرو مشروبات الکلی در برخی کافی شاپها و رستورانهای استان پذیرفتنی نیست و در صورت وقوع بزه، ضمن پلمب آن واحد صنفی، به صورت ویژه به اتهامات این اشخاص در دادسراها و دادگاههای استان البرز رسیدگی خواهد شد.
وی با اعلام مسئولیت صاحبان پروانههای صنفی متذکر شد: در خصوص واحدهای صنفی متخلف، دادگاههای استان البرز ضمن تعیین مجازاتهای متناسب و بازدارنده حبس برای مرتکبین جرم، مجازاتهای دیگری از قبیل ابطال پروانه فعالیت و تعطیلی کافهها و رستورانهای متخلف را صادر خواهند کرد.