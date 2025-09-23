امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آبیاری زیرسطحی زمین

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱- ۱۷:۱۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
شکست تلاش شبکه‌های فارسی زبان معاند برای بهم ریختن اوضاع ایران
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
حال و هوای ماه مدرسه در کوچه و خیابان‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۲۹
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
واگذاری تیک تاک به سرمایه دار صهیونیست
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
ساماندهی تولید گوشت مرغ، باید‌ها و نباید‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۳۰
خبرهای مرتبط

حفاظت از آب و خاک صیانتی ارزشمند و حیاتی

هرمزگان، قطب مهم تولید خرما با تکیه بر فناوری‌های نوین

الگوی کشت جدید با الزام همکاری دستگاه‌های اجرایی کلید خورد

برچسب ها: آبیاری زیرسطحی ، صرفه جویی در آب ، آبیاری زمین
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 