رئیس کل دادگستری استان یزد: عفو معیاری رهبر معظم انقلاب، تجلی رأفت اسلامی، حرکتی در راستای تحقق عدالت ترمیمی و نشانه اتکای نظام اسلامی به کار کارشناسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی گفت: از مجموع افرادی که مشمول عفو معیاری رهبر معظم انقلاب در استان یزد قرار گرفته‌اند، تعدادی مشمول آزادی و مابقی مشمول تخفیف مجازات شدند.

وی تصریح کرد: از منظر حقوق جزای اسلامی، از اهداف اساسی مجازات، اصلاح مجرمین و همچنین بازدارندگی است، بنابراین زمانی که شرایط اصلاحی فراهم است، عفو معیاری می‌تواند نمادی از تحقق توأمان این دو هدف باشد.

این مقام قضایی، از نهاد عفو در نظام‌های حقوقی جهان به عنوان ابزاری برای بازسازی اعتماد و بازگرداندن بزه‌کاران به اجتماع و مسیر قانون یاد کرد و اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران، عفو محکومان یکی از اختیارات حاکمیتی رهبر معظم انقلاب، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که بر اساس شاخص‌های دقیق قانونی و کارشناسی، قضایی و تربیتی اعمال می‌شود.

وی افزود: بسیاری از محکومان در دوران تحمل حبس، با اقدامات تربیتی و فرهنگی، اصلاح شده و آمادگی بازگشت به جامعه را دارند. عفو معیاری، ظرفیتی است که می‌تواند امکان تشویق مددجویان را فراهم آورده و مفهوم عدالت ترمیمی و بازپروری را در قالبی اجرایی به نمایش بگذارد.

طهماسبی، عفو معیاری را یکی از مظاهر عالی سیاست جنایی در نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر کرد و بیان داشت: این اقدام، با الهام از موازین شرعی، اصول قانون اساسی و رویکرد بازپرورانه به عدالت، در پی آن است که میان مجازات و اصلاح، میان عدالت و رأفت، و میان اقتدار و عقلانیت، تعادلی ظریف و کارآمد ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: این سیاست نه تنها حافظ حقوق عمومی و امنیت ملی است، بلکه راهی برای بازگشت عزتمندانه خطاکاران نادم به آغوش جامعه و تجلی‌گاه «عدالت با طعم رحمت» در نظام اسلامی است.