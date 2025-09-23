پخش زنده
فرمانده انتظامی گیلان در اولین روز مدرسه با فرزند همکار شهیدش همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، سردار حسین حسنپور فرمانده انتظامی استان گیلان با حضور در کنار فرزند شهید سید مهیار کیازاده، در نخستین روز مدرسه او را همراهی کرد.
سردار حسنپور با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، معلمان و خانوادههای آنان، گفت: دیدار و همراهی با فرزندان شهدا در چنین روزهایی یادآور ایثار و فداکاری بزرگ مردانی است که برای امنیت کشور جان خویش را تقدیم کردند.
وی افزود: امنیت و آرامش امروز ما مرهون خون شهداست و پلیس استان همواره قدردان این ایثارگریها بوده و حمایت از خانوادههای معظم شهدا را یک وظیفه دینی، انسانی و سازمانی میداند.
استواریکم سید مهیار کیازاده، سال گذشته به همراه دو تن از همکارانش حین عملیات تعقیب سارقان سابقهدار در محور خمام به خشکبیجار دچار سانحه شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.