به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: در ماه گذشته ۴هزار و ۴۹۳ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) با استفاده از ۱۶۷۶ دستگاه خودروی عملیاتی به ۳۸۷ مورد حریق و ۱۰۶۴ مورد حادثه رسیدگی کردند.

جابر خوشگرد با اشاره به اینکه ۱۶۹ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش نشانان صورت گرفت، اضافه کرد: در ماهی که گذشت ۷۸۰ مورد نجات یافته، ۶۰ مصدوم و ۱۲ فوتی در حوادثی که رقم خورد داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در بین ۳۲ ایستگاه عملیاتی، بیشترین ماموریت در ایستگاه ۱۰۲ با ۹۶ ماموریت، ایستگاه ۱۰۹ با ۹۰ ماموریت و ایستگاه ۱۰۳ با ۸۹ ماموریت صورت گرفت، افزود: در حوزه ایمنی و پیشگیری ۳۵ مورد استعلام در زمان صدور، اصلاح و تمدید پروانه و یا شروع عملیات و ۱۰۳ مورد استعلام در زمان صدور پایانکار صادر شد.

خوشگرد صدور ۳۰ مورد گواهی برای علت حریق و صدور ۳ گواهی برای حریق و حوادث و ۱۴ مورد بازدید از اماکن تصرفات سطح شهر و اخطار ایمنی به تعداد ۳ مورد در حوزه ایمنی شهری و بازدید از اماکن تجاری به تعداد ۴۶ مورد از دیگر اقدامات صورت پذیرفته بیان کرد.