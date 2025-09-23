به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف در ساعات بعدازظهر و در برخی مناطق تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد است، به طوری که برای امروز وزش باد به نسبت شدید و خیزش گردوخاک در نواحی شرقی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: برای امروز و فردا وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در نواحی مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، انتقال گرد و خاک و احتمال وقوع طوفان لحظه‌ای با گرد و خاک در نیمه شرقی استان انتظار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه فردا از شدت این گرد و غبار در استان کاسته خواهد شد، گفت: در این مدت، مناطق شمال و شرق و مرکز و جنوب استان آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت‌آباد)، زواره، شهرضا، فرودگاه اصفهان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین‌شهر و میمه، نائین، نجف‌آباد، نطنز، هرند، ورزنه، شهرضا، اصفهان تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار دارند.

لیلا امینی ادامه داد: همچنین کاهش کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌ها در نواحی مستعد، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال شکستن نهال و درختان فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازه‌های سبک، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش دید از مخاطرات این سامانه است.

وی گفت: احتیاط در تردد‌ها به ویژه بین شهری، ممنوعیت حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها توصیه می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۲ تا ۳ درجه کاهش خواهد داشت، افزود: براساس هشدار سطح زرد هواشناسی کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه سانتی‌گراد، تنش دمایی و ماندگاری توده هوای سرد تا پایان وقت پنجشنبه این هفته بر استان حاکم است.

وی گفت: در این مدت تمام مناطق استان به ویژه شمال شرق و غرب آران و بیدگل، اردستان، اسلام آباد موگویی، انارک، بادرود، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خوانسار، خوروبیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، شاهین‌شهر و میمه، فریدونشهر، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نائین، نطنز، هرند، ورزنه، فرودگاه اصفهان و عسگران تحت تأثیر این سامانه قرار دارند.

امینی با اشاره به اینکه بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن بامداد فردا به ۱۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، گفت: ورزنه و خوروبیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه و بوئین میاندشت با کمینه یک درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق در استان هستند.