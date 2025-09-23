پخش زنده
با حضور مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی سرپرست آموزش و پرورش شهرستان سلماس معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی آیین تکریم و معارفه سرپرست آموزش و پرورش شهرستان سلماس برگزار شد.
در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات ایرج اسدزاده، صیاد اسماعیلی به عنوان سرپرست جدید آموزش و پرورش سلماس منصوب شد
اسماعیلی پیشتر مسئولیتهایی، چون معاونت آموزشی و پرورشی، کارشناسی آموزش متوسطه، مشارکتهای مردمی و ریاست میراث فرهنگی و گردشگری را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.