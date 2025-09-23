به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۶ میلیون و ۱۱۷ هزار عدد کیسه آرد ۴۰ کیلو گرمی در این استان توزیع شده است. محسن ضیائی افزود: حدود ۲۴۴ هزار و ۷۱۰ تن آرد یارانه و نیمه یارانه‌ای درنیمه نخست امسال بین واحد‌های مشمول توزیع شده است.

وی ادامه داد: برای تولید این مقدار آرد حدود ۲۹۴ هزار و ۵۵۰ تن گندم مصرف شده است.

محسن ضیائی همچنین افزود: در حدود ۴ هزار و ۸۰۰ واحد خبازی و همچنین ۱۹ کارخانه تولید انواع آرد به صورت منظم و بدون وقفه برای خدمت به مردم استان فعال است و این در حالی است که در دفاع مقدس ۱۲ روزه هیچگونه وقفه‌ای مشاهده نشد.