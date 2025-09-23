پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس آیین غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان سلماس با حضور مسولان محلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس آیین غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای شهرستان سلماس با حضور مسولان محلی برگزار شد.
در این مراسم معنوی، شرکتکنندگان با اهدای شاخههای گل و نثار فاتحه، باردیگر با ارزشها و رشادتهای شهدای والامقام تجدید میثاق کردند و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
حضور گسترده مسئولان و اقشار مختلف مردم، جلوهای از ارادت و احترام عمیق جامعه سلماس به جانفشانیهای شهداء بود.