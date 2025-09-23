توزیع ۱۳۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان در اهر

با حضور مدیر کل کمیته امداد آذربایجان‌شرقی و جمعی از مسئولان و خیران رزمایش توزیع ۱۳۰۰ بسته تحصیلی به ارزش ۲ میلیارد تومان در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد اهر در مسجد چهارده معصوم(ع) برگزار شد.