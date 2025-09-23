پخش زنده
چند قاضی شهرستان مهریز، تعدادی از متهمان را به تهیه و توزیع لوازم التحریر میان دانش آموزان نیازمند ملزم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، چند تن از قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهریز در اقدامی ابتکاری و انساندوستانه، به جای صدور احکام تعقیبی و جزایی برای برخی متهمان، آنان را ملزم به تهیه و توزیع لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند کردند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز با اشاره به این رویکرد گفت: هدف از این تصمیم، کمک به رفع مشکلات معیشتی خانوادههای کمبضاعت، ترویج فرهنگ یاریرسانی در جامعه و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در میان افراد است.
دهقان افزود: این احکام نشاندهنده نگاه اصلاحی و پیشگیرانه دستگاه قضایی است که در کنار اجرای عدالت، به دنبال بازگشت افراد به مسیر صحیح زندگی و نیز حمایت از اقشار ضعیف جامعه میباشد.
وی تأکید کرد: چنین اقداماتی علاوه بر کاستن از آسیبهای اجتماعی میتواند الگویی برای سایر بخشها در راستای ترویج روحیه مهربانی و عدالت ترمیمی باشد.