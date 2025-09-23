مدیر آمار و تحلیل داده بورس تهران از افزایش چشمگیر حجم و ارزش معاملات در ۵ بازار بورس تهران طی نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی رستمی نوروزآباد با اشاره به مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس تهران شامل سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه، صندوق‌های قابل معامله و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، اعلام کرد که ارزش معاملات این بازار‌ها از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به یک هزار و ۹۰۹ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۴ رسیده است.

وی افزود: بیشترین ارزش معاملات مربوط به بازار صندوق‌های قابل معامله با ۱،۱۳۱ هزار میلیارد تومان و بازار سهام با ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیر آمار و تحلیل داده بورس تهران همچنین گفت: حجم معاملات بازار‌های مذکور از ۹۸۷ میلیارد و ۱۱ میلیون سهم در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳،۶۵۵ میلیارد سهم در ۶ ماه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته که بیانگر رشد ۲۷۰ درصدی است.

رستمی نوروزآباد در ادامه به وضعیت شاخص‌های بورس اشاره کرد و گفت: شاخص کل بورس تهران در پایان شهریور ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، ۶ درصد کاهش و شاخص هم‌وزن ۲ درصد کاهش داشته است.

وی درباره ارزش بازار نیز توضیح داد که این رقم از ۸ هزار و ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به ۷ هزار و ۶۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

در پایان، مدیر آمار و تحلیل داده بورس تهران اعلام کرد که خالص خرید حقوقی‌ها در این بازه زمانی به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.