به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ پاسدار محمد میرزاده، افزود:برای ۳۰۰ دانش‌آموز در گام اول، بسته‌های کامل لوازم‌تحریر تهیه شده و شامل همه اقلام مورد نیاز برای یک سال تحصیلی است و با کیفیت مناسب در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

او افزود: ۲۰۰ بسته دیگر نیز با همکاری گروه‌های جهادی، خبرنگاران و ورزشکاران کیش تهیه و توزیع می‌شود.

سرهنگ میرزاده، گفت: گام‌های بعدی شامل تهیه لباس و کفش برای دانش‌آموزان و توسعه این طرح به سایر مناطق استان هرمزگان، به ویژه مناطق روستایی و دورافتاده، خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف ایجاد شادی و انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان انجام شد، نمونه‌ای از همت جمعی گروه‌های جهادی، ورزشکاران و خبرنگاران کیش به شمار می‌رود.

مسئول شورای جهادی کیش هم با اشاره به سابقه فعالیت‌های کشوری مجموعه جهادگران ایران در زمینه حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، گفت: سال گذشته نزدیک به ۳۹۶ هزار بسته لوازم‌التحریر در کشور توزیع شد و امسال با برنامه‌ریزی‌های مجمع عالی جهادگران و بسیج سازندگی، تا پایان مهر، نزدیک به یک میلیون بسته در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

نادر شبانی گفت: در استان هرمزگان، امسال حدود ۲۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در شهرستان‌های مختلف در حال توزیع است و در کیش نیز نزدیک به ۵۰۰ بسته آماده شده است.

او افزود: ۳۰۰ بسته امروز بین دانش‌آموزان توزیع شد و ۲۰۰ بسته دیگر تا پایان مهر تقدیم دانش‌آموزان کم‌برخوردار کیش خواهد شد.