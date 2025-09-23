

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دیدار‌های مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که از روز شنبه ۲۹ شهریور در مانیل آغاز شده است امروز (سه‌شنبه یکم مهر) تیم ملی ایران در آخرین دیدار این مرحله از ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف صربستان رفت که با پیروزی ۳ بر ۲ در این مسابقه جواز صعود به مرحله بعد را کسب کرد.



تیم ملی والیبال ایران پنج شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می رود.





ترکیب تیم ایران: مرتضی شریفی، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، یوسف کاظمی، پوریا حسین‌خانزاده و محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا

ترکیب تیم صربستان: الکساندر استفانوویچ، میرن کویوندژیچ، دراژن لوبوریچ، نیکولا یووویچ، پاوله پریچ، الکساندر ندلیکوویچ و استفان نگیچ

سرمربی: گئورگه کرتو

دست اول

ایران ۲۳ - صربستان ۲۵

هر دو تیم تا امتیاز ۱۳ پایاپای پیش رفتند؛ اما رفته رفته این تیم صربستان بود که با دفاع روی تور بهتر اختلاف خود را در امتیازات بیشتر کرد و ۱۹ بر ۱۵ از ایران پیش افتاد. در ادامه پیاتزا علی رمضانی را جانشین عرشیا به‌نژاد کرد. در ادامه ملی‌پوشان والیبال ایران تلاش کردند این اختلاف امتیازی را کمتر کنند، اما سرمربی صربستان با گرفتن تایم اوت، بازی را به نفع تیم خودش حفظ کرد. در این ست بازیکنان ایران اشتباهات زیادی به خصوص در زدن سرویس داشتند. زمانی که صربستان ۲۴ بر ۲۱ از ایران پیش بود شاگردان پیاتزا موفق شدند ۲ امتیاز پیاپی کسب کنند، اما این ۲ امتیاز برای جبران کافی نبود و صربستان با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ در دست نخست به پیروزی رسید.

دست دوم

ایران ۲۵ - صربستان ۱۹

در ست دوم و زمانی که هر دو تیم در امتیار یک، برابر بودند مرتضی شریفی ۲ امتیاز از سرویس کسب کرد. ۴ امتیاز پیاپی صرب‌ها آنها را ۵ بر ۳ از تیم ایران پیش انداخت. در ادامه تک دفاع زیبا از ولی‌زاده، امتیاز هفتم را برای ایران به ارمغان آورد. در امتیاز ۱۳ بر ۱۲ به سود ایران، سرمربی صربستان تقاضای تایم اوت کرد. کسب ۳ امتیاز پیاپی توسط صرب‌ها باعث شد این بار پیاتزا تقاضای تایم اوت کند. علی حق‌پرست جانشین پوریا خانزاده در ترکیب تیم ملی شد و توانست امتیاز ۱۷ ایران را به دست بیاورد. یک دفاع عالی توسط مرتضی شریفی امتیازات ایران را به ۱۹ رساند و ۲ امتیاز از صربستان پیش افتاد. سرمربی صرب‌ها در این لحظه تقاضای تایم اوت کرد.

حق‌پرست امتیاز بیستم را با یک سرویس زیبا برای تیم ایران به دست آورد. در ادامه تیم ایران عملکرد بهتری نسبت به صربستان داشت و دفاع کاظمی امتیازات این تیم را به ۲۳ رساند. در ادامه شاگردان پیاتزا موفق شدند ست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان برسانند.

دست سوم

ایران ۲۶ - صربستان ۲۴

صرب‌ها ست سوم را قدرتمندانه آغاز کردند و ۲ بر صفر پیش افتادند، اما شاگردان پیاتزا در امتیاز ۴ با آنها برابر شدند. اشتباه بازیکن صربستان، ایران را ۷ بر ۵ پیش انداخت. ۳ اشتباه پیاپی کاظمی و حاجی‌پور باعث شد نتیجه بازی ۹ بر ۷ به سود صربستان شود و پیاتزا اولین تایم اوت تیم ایران را درخواست کرد. صرب‌ها با روی آوردن به حملات سرعتی امتیاز دوازدهم را به دست آوردند.

مرتضی شریفی توسط بازیکن صربستان دفاع شد تا ایران ۱۵ بر ۱۲ از حریفش عقب بیفتد. عدم هماهنگی به‌نژاد با شریفی‌امتیازات صربستان را به ۱۹ رساند و با توجه به عقب افتادگی ۴ امتیاز تیم ایران، پیاتزا درخواست تایم اوت کرد.

در امتیاز ۲۱ بود که دو تیم برابر شدند و ایران توانست امتیازات عقب افتاده را جبران کند. دو تیم تا امتیاز ۲۴ برابر بودند. اسپک شریفی به اوت رفت و صرب‌ها یک امتیاز پیش افتادند. در نهایت امتیاز ۲۶ را صربستان با یک سرویس به دست آورد و این دست را ۲۶ بر ۲۴ از آن خود کرد.

دست چهارم

ایران ۲۵ - صربستان ۲۲



رقابت در این ست پایاپای بود و دو تیم امتیاز به امتیاز پیش می‌رفتند. کاظمی امتیاز مستقیم سرویس گرفت تا بازی در امتیاز ۱۰ برابر شود. حاجی‌پور که در این بازی عملکرد خوبی داشت با دو آبشار خود دو امتیاز پیاپی گرفت تا ایران ۱۳ بر ۱۲ جلو بیفتد. بازیکنان ایران با دفاع صربستان امتیاز گرفتند تا ۲۱ بر ۱۷ تیم برتر میدان باشند. صربستان با دفاع حاجی‌پور اختلاف امتیاز را کم کرد با این حال ایران همچنان ۲۱ بر ۲۰ جلو بود. در حالی که ایران ۲۳ بر ۲۱ جلو بود حق پرست دفاع شد تا صربستان امتیاز بگیرد. در نهایت با دریافت عالی حضرت‌پور ایران ۲۵ بر۲۲ برنده دست شد.



دست پنجم

ایران ۱۵ - ۹ صربستان

ایران در دست پنجم بازی را بهتر از حریفش آغاز کرد و ۴ بر یک پیش افتاد. در ادامه باز هم توانست فاصله ۲ امتیازی خود را با صربستان حفظ کند؛ اما صربستان به یک امتیازی ایران رسید تا نتیجه ۶ بر ۵ شود. سرویس زیبای حاجی‌پور امتیاز ۸ را برای تیم ایران به دنبال داشت تا ۳ امتیاز از صربستان پیش بیفتد. در نهایت شاگردان پیاتزا این ست را با نتیجه ۱۵ بر ۹ به پیروزی رسیدند و در مجموع ست‌شماری ۳ بر ۲ صربستان را شکست دادند.





پیش از این تیم‌های ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان، آمریکا و جمهوری چک با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بودند.