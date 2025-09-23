رشد علمی و فرهنگی نسل جدید نیازمند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، در دیدار حامد عدالتی مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور بانماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان آیت‌الله محامی ضمن تبریک ایام آغاز سال تحصیلی به اصحاب علم و دانش گفت: آینده کشور درگرو توجه به تحصیل نسل‌های امروز است.

وی افزود: علاوه برفراهم ساختن امکانات باید زمینه‌ها برای تحصیل خوب و رشد علمی، اخلاقی و فرهنگی نسل جدید فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم نقش مهمی در پرورش استعداد‌های دانش آموزان دارند که باید با آنها توجه شود.