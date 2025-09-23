به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: با هدف کاهش بار ترافیک، ارتقای ایمنی تردد و سیمای شهری عملیات اجرایی بهسازی و زیباسازی ورودی جنوبی کلانشهر اهواز از سمت خرمشهر حد فاصل میدان انقلاب تا ملاشیه آغاز شد.

مراد حسینی با اشاره به اینکه این طرح هفت هزار میلیارد ریال و در مدت زمان ۲۴ ماه انجام می‌شود، ادامه داد: اجرای پروژه شامل گسترش عرض مسیر از ۳۰ متر به ۶۵ متر در طول ۷/۵ کیلومتر است که پس از تکمیل، ورودی جنوبی کلان‌شهر اهواز چهره‌ای کاملاً متفاوت خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی، ایلند میانی بازآفرینی می‌شود، مسیر‌های کندرو و تندرو به صورت مجزا ساخته خواهد شدو اقدامات تکمیلی شامل ایجاد فضای سبز، احداث پیاده‌رو‌های استاندارد، لوله‌گذاری آب‌های سطحی و نصب پایه‌های روشنایی است.