در نشست مشترک دادگستری کل استان تهران و اتاق اصناف، تفاهمنامه‌ای به منظور استفاده از داور در قرارداد‌ها امضا شد.

شناسایی ۶۱۰ نفر و صدور پروانه داوری حرفه‌ای قرارداد‌ها برای آنها

در نشست مشترک دادگستری کل استان تهران و اتاق اصناف، تفاهمنامه‌ای به منظور استفاده از داور در قرارداد‌ها امضا شد.

بر اساس این تفاهمنامه از این پس، داور‌های پروانه دار دادگستری، راهنمای طرفین قرارداد‌ها خواهند بود و به حل و فصل اختلاف‌های حقوقی احتمالی می‌پردازند.

رئیس اتاق اصناف تهران هم الزام استفاده از داوران متخصص را در روند قراردادها، موجب کاهش هزینه‌ها و تسهیل در روند قرارداد‌ها دانست.