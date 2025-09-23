پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک دادگستری کل استان تهران و اتاق اصناف، تفاهمنامهای به منظور استفاده از داور در قراردادها امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک دادگستری کل استان تهران و اتاق اصناف، تفاهمنامهای به منظور استفاده از داور در قراردادها امضا شد.
بر اساس این تفاهمنامه از این پس، داورهای پروانه دار دادگستری، راهنمای طرفین قراردادها خواهند بود و به حل و فصل اختلافهای حقوقی احتمالی میپردازند.
رئیس اتاق اصناف تهران هم الزام استفاده از داوران متخصص را در روند قراردادها، موجب کاهش هزینهها و تسهیل در روند قراردادها دانست.