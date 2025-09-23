مادر شهید زیبا گلیج، امروز در روستای گلعلی‌آباد تنکابن با حضور خانواده‌های شهدا، مردم و مسئولان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بلقیس گلیج، مادر شهید زیبا گلیج و نوه شهلا گلیج، امروز در مزار روستای گلعلی آباد بخش کوهستان شهرستان تنکابن با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مردم و مسئولین تشییع و خاکسپاری شد.

مرحومه بلقیس گلیج پس از عمری حدود ۹۵ سال، بر اثر کهولت سن دارفانی را وداع گفت. مراسم تشییع و خاکسپاری این مادر بزرگوار در مزار روستای گلعلی آباد واقع در بخش کوهستان شهرستان تنکابن برگزار شد و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، مردم و مسئولین در این مراسم حضور داشتند.

شهید زیبا گلیج، فرزند بلقیس گلیج، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ در عملیات بمب‌گذاری در حرم در استان دیاله کشور عراق به شهادت رسید. این شهید گرانقدر که در سال ۱۳۲۸ در تنکابن متولد شده بود، در سن ۶۰ سالگی به فیض شهادت نائل آمد.