به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در اقدامی ارزشمند و نمادین، سردار مفخمی فرمانده انتظامی استان امروز با حضور در منزل شهید سید حبیب حسینی، دختر این شهید گرانقدر، سید فاطمه حسینی را تا مدرسه‌اش، دبستان شاهد قائم‌شهر، بدرقه کرد.

این آیین با حضور علی کشوری فرزند خلبان شهید احمد کشوری و نماینده مجلس، ابوذر قربانی فرزند شهید و فرماندار قائم‌شهر، جمعی از مسئولان محلی و خانواده‌های دانش‌آموزان برگزار شد و نونهالان و آینده‌سازان کشور آغاز سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند.

با نواخته شدن زنگ «مهر دانایی» در ۳۴۹ مدرسه شهرستان، حدود ۵۱ هزار دانش‌آموز قائم‌شهری امروز راهی ۲۰۰۰ کلاس درس شدند.

سردار مفخمی فرمانده انتظامی استان در این مراسم با تجلیل از مقام شهید سید حبیب حسینی، از صبر، بردباری و ایثارگری این جانباز قطع‌نخاع که پس از سال‌ها تحمل درد و رنج به درجه رفیع شهادت نائل شد، یاد کرد و گفت: آرامش و امنیت امروز جامعه، مرهون فداکاری‌های شهداست.

وی تأکید کرد: راه شهدا ادامه دارد و ما در کنار خانواده‌های شهدا و فرزندان آنان هستیم تا این مسیر عزت و افتخار را با هم ادامه دهیم.

فرمانده انتظامی مازندران همچنین ابراز امیدواری کرد که فرزندان شهدا با تلاش در مسیر علم و دانش، راه پدران شهید خود را با افتخار ادامه دهند.