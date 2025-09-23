پخش زنده
امروز: -
سیونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیونهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامهای ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین برگزار شد.
حجت الاسلام مسعود مداح، وکیل شکات پرونده در این دادگاه گفت: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است.
وکیل شکات پرونده؛ کشتار بی حد و حصر کودکان، زن و مرد و پیر و جوان و مردم غیرنظامی تنها گوشهای از جنایات وحشیانه مزدورانی است که فریب سرکردگان این گروهک تروریستی را خوردند.