دور جدیدی از رایزنی‌های وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی قبل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه به وقت محلی با وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و خانم «کایا کالاس» نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در نیویورک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس این گزارش وزیر امور خارجه و هیئت همراه پیش از ظهر دوشنبه ۳۱ شهریور به منظور شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شدند.

وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دیدار‌ها و نشست‌های جداگانه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشور‌ها و اصحاب رسانه خواهد داشت.

هشتادمین مجمع عمومی سازمان مللل متحد سه‌شنبه اول مهرماه (۲۳ سپتامبر) آغاز و دوشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) به پایان خواهد رسید.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران هم به منظور حضور و سخنرانی در این مجمع عازم نیویورک شده‌ است.