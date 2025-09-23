پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف یک دستگاه سواری تویوتای قاچاق در یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران کلانتری ۱۵ آزادگان شهرستان یزد هنگام گشت زنی در شهر به یک دستگاه سواری تویوتا «اف. جی کروز» مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران با بررسی لازم متوجه شدند که اسناد و مدارک خودرو با ارکان موتور مطابقت ندارد و خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که آن را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش اف. جی کروز توقیف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند و در این زمینه پرونده تشکیل و یک متهم به مراجع قضائی معرفی شد.
سردار نگهبان ادامه داد: مقابله با قاچاق کالا از اولویتهای کاری پلیس بوده و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مراتب را به پلیس اطلاع دهند.