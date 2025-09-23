به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین اله نور کریمی تبار، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان گفت: تحصیل، تهذیب و ورزش؛ سلاح دانش آموزان در برابر جنگ نرم دشمن است.

احمد کرمی، استاندار ایلام هم در این مراسم گفت: عدالت آموزشی اولویت دولت چهاردهم است که بایستی با توجه ویژه‌ای پیگیری و اجرایی شود.

سید صادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان نیز در این آیین گفت: آینده علمی، دینی و مدیریتی استان در دستان دانش آموزان امروز است که با تربیت و پرورش صحیح آن‌ها آینده کشور نیز در مسیر پیشرفت و بالندگی قرار می‌گیرد.