رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان، از درخشش پرافتخار ملیپوشان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ غلامرضا باقری گفت: تیم ملی بدمینتون ایران با کسب ۱۸ مدال طلا و ۵ مدال نقره در رقابتهای آسیای میانه که از ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد، افتخارآفرینی بزرگی برای ورزش کشور رقم زد.
وی افزود: در این میان، امیرحسین حسنی بازیکن ملیپوش و پرافتخار بدمینتون استان زنجان، نمایشی درخشان داشت و موفق شد با کسب دو مدال طلا در بخش انفرادی و دونفره، جایگاه ویژهای در این رویداد بینالمللی به دست آورد.
باقری تصریح کرد: این افتخارآفرینی ارزشمند نه تنها نام ایران را در میادین آسیایی پرآوازه ساخت، بلکه باعث شد پرچم پرافتخار کشورمان بر فراز سالن مسابقات تاشکند به اهتزاز درآید.
رئیس هیأت بدمینتون استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت حسنی، نتیجه سالها تلاش، پشتکار و برنامهریزی مستمر است و هیأت بدمینتون زنجان همچنان در مسیر حمایت از استعدادهای درخشان و آمادهسازی آنان برای حضور پرقدرت در رقابتهای جهانی و المپیک گام برخواهد داشت.