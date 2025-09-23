نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرکز تعویض پلاک استان مرکزی: مقرر شد امکانات رفاهی با همکاری شهرداری و فرمانداری فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مرکز تعویض پلاک استان با اشاره به اینکه روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ خودرو پلاک گذاری می‌شود، گفت: راه دسترسی و امکانات مورد نیاز یکی از درخواست‌های مرکز تعویض پلاک استان بود که با همکاری شهرداری و فرمانداری مقرر شد تا امکانات اولیه و رفاهی در این مجموعه فراهم شود.

نادرقلی ابراهیمی افزود: کنترل‌های امنیتی خوبی توسط پلیس انجام می‌شود و خدمات هم توسط پیمانکاران انجام می‌شود، زیرا کار‌ها برون سپاری شده است.