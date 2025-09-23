پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین، اعلام کرد: استان با تدوین فرصتهای سرمایهگذاری "بینام" که تمامی مجوزهای لازم را دارا هستند، گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع جذب سرمایه برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رحمانی در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان گفت : این اقدام، موانع اداری را برای سرمایهگذاران جدید در استان به حداقل میرساند.
به گفته رحمانی، فرصتهای سرمایهگذاری در استان قزوین به دو دسته فرصتهای مبتنی بر سرمایهگذار/متقاضی و فرصتهای "بینام" تقسیم میشود.
وی با اشاره به فرصتهای مبتنی بر سرمایهگذار/متقاضی ادامه داد: این فرصتها بر اساس نیازهای مشخص سرمایهگذاران فعلی شکل گرفتهاند؛ مانند درخواستهای مربوط به انتقال آب یا سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی.
به گفته رحمانی ؛ فرصتهای بینام که اولویت اصلی معرفی هستند، بر اساس نیازها و ظرفیتهای استان تعریف شدهاند. معیارهایی چون میزان مصرف آب، میزان آلایندگی و سایر ظرفیتهای استان در تعیین این فرصتها مد نظر قرار گرفته است.
رحمانی توضیح داد: دستگاههای اجرایی استان، عناوینی را به عنوان اولویتهای سرمایهگذاری تعیین کرده و پس از بارگذاری محل اجرا، میزان سرمایه مورد نیاز و مشخصات فنی در سامانه، این فرصتها به عنوان "بینام" به سرمایهگذاران جدید معرفی میشوند.
وی همچنین بیان کرد: سرمایهگذاران جدید میتوانند با مراجعه به این فرصتها و بر اساس تخصص و تجربه خود، گزینه مناسب را انتخاب نمایند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تاکید کرد: مزیت کلیدی این فرصتهای "بینام"، اخذ تمامی مجوزهای لازم است که این امر باعث صرفهجویی قابل توجه در زمان سرمایهگذار و تسریع در اجرای پروژهها میشود.
بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذار با صدور مجوزهای بی نام / بیش از 300 طرح آماده کسب مجوز بی نام
خواه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی در ستاد سرمایه گذاری گفت: بیش از 300 طرح در بخشهای صنعت ، کشاورزی ، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی و همچنین بهداشت و توریسم درمانی شناسایی و آماده کسب مجوز بی نام است.
امیر خلیلی خواه این را هم گفت که با توجه به قانون اولویت استقرار سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی و شهرکهای کشاورزی است و حدود 70 درصد سرمایه گذاران استان در شهرکهای صنعتی و کشاورزی مستقر هستند.
خلیلی خواه در خصوص مجوزهای بی نام سرمایه گذاری اینطور گفت : ظرفیتهای سرمایه گذاری بر اساس اولویتهای استان و سند آمایش شناسایی و عنوان بندی می شود ولی نام سرمایه گذار مشخص نیست .
وی افزود: در صورت ورود سرمایه گذار جدید این ظرفیتها با توجه به تخصص و سوابق متقاضی معرفی می شود و سرمایه گذار می تواند از بین عناوین پیشنهادی موردی را برای سرمایه گذاری انتخاب کند.
مدیر کل امور اقتصاد و دارایی گفت : در سرمایه گذاری بی نام تمام مجوزها اخذ شده است و سرمایه گذار وقت کمتری را صرف می کند و طرح زودتر به بهره برداری می رسد .
به گفته خلیل خواه ؛ در سرمایه گذاری هایی که بر اساس نام سرمایه گذار تدوین می شود ، متقاضیان وقت زیادی را برای اخذ مجوز و بروکراسی تا اجرا و بهره برداری صرف می کند و همین موضوع مورد انتقاد است و گاهی منصرف می شود .