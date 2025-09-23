مهران؛ قطعه‌ای از زمینی است که قدم به قدم آن با خون بزرگمردانی رنگین شده که حالا باید رد پایشان را به حافظه سپرد و راهشان را ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نقطه ایثار قلاویزان مهران در ۸ سال دفاع مقدس یادآور ایثار و از خودگذشتگی فرماندهان و رزمندگانی است که در عملیات‌های همچون کربلای یک و والفجر ۳ برای دفاع از ایران و حفظ ارزش‌های نظام اسلامی، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و تقدیم آرمان‌های انقلاب و مردم ایران کردند.

هفته دفاع مقدس فرصتی است؛ تا گوشه‌ای از این رشادت‌ها و دلاورمردی‌ها به تصویر کشیده شود.