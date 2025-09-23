پخش زنده
امروز: -
پیشکسوتان دفاع مقدس با حضور در مدارس خوزستان ، حماسه رزمندگان اسلام را روایت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس این پیشکسوتان سالهای حماسه و ایثار به ۲۰۰ مدرسه استان اعزام میشوند.
سردار میر عبدالرضا مراد حاجتی افزود: این روایان دفاع مقدس علاوه بر بیان دلاورها و رشادتهای رزمندگان اسلام در دوران جنگ تحمیلی، پاسخگوی سوالات نسل جوان در خصوص دفاع مقدس خواهند بود.
وی از دیگر برنامههای در حال اجرا در هفته دفاع مقدس را برگزاری یادواره شهدا، رونمایی از چندین کتاب در موضوع حماسههای رزمندگان اسلام بیان کرد.