همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، حدود ۱۵ هزار دانشآموز زیر پوشش و حمایت اداره کل بهزیستی سر کلاس درس حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی خراسان رضوی گفت: در کنار فعالیت های همیشگی حمایتی، برنامه های تازه ای برای سال تحصیلی این دانش آموزان در استان خراسان رضوی پیش بینی شده است.
شهره شاهرودی افزود: تمرکز بر استعدادیابی، رغبتسنجی، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان تحت حمایت به عنوان خانواده مددجویان بهزیستی و فراهم کردن شرایط رشد آنان برای انتخاب مسیر تحصیلی و زندگی آینده از جمله این برنامه ها است.
وی ادامه داد: برنامه های امسال با هدف ایجاد فرصت برابر آموزشی، رفع موانع تحصیل و فراهم کردن بستر رشد و شکوفایی علمی و مهارتی این دانش آموزان تدوین شده است.
شاهرودی به برنامه های حمایتی از دانش آموزان تحت پوشش بازمانده از تحصیل اشاره کرد و گفت: مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی، معلولیت یا اشتغال کودکان از جمله عوامل بازماندن از تحصیل است که تلاش داریم این گروه دانش آموزان به گردونه تحصیل بازگردند.
وی افزود: تحصیل به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های توانمندسازی، همراه با سایر زیرساخت ها مانند مسکن و اشتغال، می تواند مسیر استقلال خانواده های تحت پوشش را هموار کند.
هم اکنون حدود ۳۶۰ هزار نفر در خراسان رضوی به عنوان مددجوی بهزیستی این استان دارای پرونده حمایتی هستند.