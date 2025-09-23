به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بروجن گفت: یگان حفاظت امور اراضی شهرستان بروجن با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی ۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهر‌های فرادنبه و سفیددشت را قلع و قمع کرده و به حالت اولیه بازگرداندند.

رحمانی افزود:این اقدام در راستای اجرای احکام مربوط به ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفته است.