تغییر کاربریهای غیرمجاز در زمینهای کشاورزی شهرستان بروجن قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بروجن گفت: یگان حفاظت امور اراضی شهرستان بروجن با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی ۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرهای فرادنبه و سفیددشت را قلع و قمع کرده و به حالت اولیه بازگرداندند.
رحمانی افزود:این اقدام در راستای اجرای احکام مربوط به ماده ۳ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفته است.