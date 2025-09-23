شش هزار نفر از ۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد در اراک، بسته نوشت افزار دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل کمیته امداد امام (ره) در مراسم توزیع بستههای لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند گفت: باتوجه به اینکه بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) هستند با تلاشهای مستمر از ماههای گذشته این رزمایش در اراک برگزار شد.
عبادی افزود: جشن عاطفهها با شعار اینکه آینده ساز باشیم از ۲۲ شهریور تا ۱۰ مهرماه ادامه خواهد داشت که امیدواریم خیران و مردم همکاری خوبی داشته باشند.
او گفت: پس از برگزاری این رزمایش در سایر شهرستانها نوبت به اراک رسید و ۶ هزار بسته لوازم التحریر برای دانش آموزان تدارک دیده شد.