به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای فریمان گفت: مهم‌ ترین طرح اجرا شده در شهریورماه در این شهرستان، عملیات آسفالت گرم راه روستایی کلاته خوش به طول ۶.۵ کیلومتر بود که با اعتبار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به سرانجام رسید.

حامد محمودی افزود: عملیات زیرسازی در مسیر‌های روستایی اَره‌ کمر و توفال به طول مجموع ۱۲ کیلومتر نیز با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال به اجرا درآمده است و علاوه بر آن اجرای تیغ‌ زنی و تسطیح ۹۰ کیلومتر از راه‌ های روستایی در شهریورانجام شد که برای این بخش حدود ۸ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی عملیات لکه‌ گیری با آسفالت گرم به حجم ۸۵ تن در محور‌های اصلی شهرستان انجام و بیش از ۱۰ میلیارد ریال اعتـبار صرف شد و مرمت و بازسازی تابلوها، گاردریل‌ ها و رنگ‌ آمیزی سرعت‌ کاه‌ ها نیز به صورت مستمر در سطح محور‌های ارتباطی شهرستان در حال انجام است.



