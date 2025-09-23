پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی والیبال صربستان، گفت: تسلط بازیکنان ایران در سرویس کلید موفقیت این تیم بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان موفق به شکست سه بر دو صربستان شد و به مرحله بعد صعود کرد.
سرمربی تیم ملی والیبال صربستان درباره این مسابقه اظهار داشت: مسابقه بسیار سختی بود، همانطور که روز گذشته هم پیشبینی کرده بودم. یک نبرد بزرگ از هر دو سوی میدان شکل گرفت و صربستان در لحظات متعدد تلاش کرد فشار لازم را وارد کند. رالیهای طولانی و شگفتانگیزی رقم خورد و میتوان گفت مسابقه در سطحی بسیار بالا برگزار شد.
جرج کرتو درباره نوسانات جریان بازی افزود: هر دو تیم فراز و نشیبهای زیادی داشتند. حریف در سرویس از قدرت بالایی برخوردار بود و زمانی با اینگونه سرویسها بازی کنید، میتوانند مقابل هر تیمی پیروز شوید.
وی تاکید کرد: اگر اجازه دهیم حریف بارها به همان الگوی سرویس مؤثر بازگردد، مسابقه پیچیده میشود؛ همانطور که در ست پنجم نیز مقاطعی این وضعیت را دیدیم.
سرمربی تیم ملی والیبال صربستان ادامه داد: در مواقعی با دقت بالا در پاس توانستیم نبض بازی را در اختیار بگیریم و نتیجه را به سود خود رقم بزنیم، اما کافی نبود.