سخنگوی شهردار لندن گفت: ما با پاسخ دادن به اظهارات ترامپ نمیخواهیم به او اعتبار دهیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ ساعتی پس از اظهارات رئیس جمهور امریکا در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ترامپ در آن با حمله به صادق خان شهردار لندن گفت «به لندن نگاه کنید که شهردار خیلی وحشتناک دارد و میخواهد قانون شریعت را در این شهر اجرا کند. شما در یک کشور دیگرید و نمیتوانید این کار را بکنید».
سخنگوی شهرداری لندن در واکنش به این اظهارات، با رد سخنان وی آن را ارتجاعی و منزجر کننده توصیف و اعلام کرد: لندن یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست و از بسیاری شهرهای آمریکا امنتر است.
صادق خان پیشتر با انتقاد از رویکردهای ترامپ گفته بود این مایه خرسندی است که در زمان ترامپ حد نصاب شهروندان امریکایی که شهروندی انگلیس را درخواست کردهاند شکسته شده است.
شماری از شخصیتهای سیاسی انگلیسی نیز با رد اظهارات ترامپ از صادق خان حمایت کردند. این نخستین بار نیست که ترامپ علیه شهردار لندن سخن میگوید و سابقه دیرینه دارد.
ترامپ در دومین سفر رسمی به انگلیس، از شاه انگلیس میزبان مراسم خواسته بود در مراسم ضیافت شام سلطنتی، صادق خان شهردار لندن را دعوت نکند که بسیاری آن را رفتاری نژاد پرستانه و تحقیر آمیز توصیف کردند. این در حالی است که شماری از شخصیتهای سیاسی انگلیس از جمله اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس و میشل اونیل سر وزیر اسکاتلند و نیز سر وزیر ولز در مراسم ضیافت شام سلطنتی با حضور ترامپ حضور نیافتند و آن را تحریم کردند.