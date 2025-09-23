به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فریمان گفت: همزمان با فرارسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، پایگاه جشن عاطفه‌ ها در شهرستان فریمان با حضور گرم و همدلانه مردم و تلاش کمیته امداد این شهرستان برپا شد.

حسن فتحعلیان افزود: در این جشن همدلی که برای حمایت از آینده‌ سازان برگزار شد، ۲۵۰ میلیون تومان کمک جمع‌ آوری شد که از این میزان ۴۰ میلیون تومان کمک‌ های نقدی و ۲۱۰ میلیون تومان نیز کمک‌ های غیرنقدی شامل لباس، پوشاک و دیگر اقلام مورد نیاز دانش‌ آموزان بود.

وی ادامه داد: این کمک‌ها به‌ طور مستقیم صرف تأمین نیاز‌های تحصیلی و معیشتی دانش‌ آموزان تحت حمایت کمیته امداد خواهد شد.

فتحعلیان با قدردانی از سخاوت و همدلی مردم نیکوکار شهرستان گفت: حمایت‌ های مردمی و مشارکت مسئولان، پشتوانه‌ ای ارزشمند برای توانمندسازی دانش‌ آموزان و ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل آنان است.