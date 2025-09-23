سرمربی تیم ملی والیبال ایران، گفت: بازی بعدی از مسابقه مقابل صربستان دشوارتر خواهد بود و باید ریکاوری کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی ایران در مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان موفق به شکست سه بر دو صربستان شد و به مرحله بعد صعود کرد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی پر از فراز و نشیب بود. شروع خوبی نداشتیم، اما توانستیم به حریف نزدیک شویم و سپس از آنها پیش بیافتیم. با این حال در ست نخست شکست خوردیم. در ست دوم عملکرد بهتری داشتیم و جلو افتادیم. ست سوم برای من کلید بازی بود یا می‌توانست کلید بازی باشد، اما دو اشتباه غیرقابل قبول مرتکب شدیم. البته باید آن را بپذیریم، اما در عین حال بدانیم که باید در این بخش پیشرفت کنیم.

روبرتو پیاتزا با بیان این‌که در ست چهارم نمایش بسیار خوبی داشتیم و توانستیم حریف را همان‌طور که انتظار داشتم تحت فشار قرار دهیم، تصریح کرد: در آغاز ست پنجم نیز شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم. تنها یک موقعیت مهم را در امتیاز ۴ بر ۱ از دست دادیم، زمانی که مرتضی سرویس زد. اگر آن موقعیت تبدیل به امتیاز می‌شد، می‌توانستیم ۵ بر ۱ جلو بیافتیم، اما بلافاصله صربستان به بازی بازگشت.

وی ادامه داد: در نهایت زمانی که علی حاجی‌پور برای سرویس رفت، کار به سود ایران تمام شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دیدار بعدی مقابل جمهوری چک خاطر نشان کرد: قطعاً بازی بعدی از این مسابقه دشوارتر خواهد بود. حریف بعدی تیمی قدرتمند است که والیبال فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد. دو قطر پاسور بسیار مهم در اختیار دارد و در همه پست‌ها تیمی کامل، قدبلند و قدرتمند به شمار می‌رود.

پیاتزا ادامه داد: در مسابقه با جمهوری چک باید باهوش عمل کنیم و یکدیگر را حمایت کنیم. به همین دلیل به بازیکنان تأکید کردم که امشب باید باهوش باشیم و سریع ریکاوری کنیم، زیرا زمان کمتری داریم و یک مسابقه پنج‌سته را پشت سر گذاشته‌ایم.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ پنج‌شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.