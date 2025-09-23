وزیر راه و شهرسازی گفت: کریدور ارس کوتاه‌ترین، امن‌ترین و سهل‌ترین مسیر ارتباطی بین آسیای مرکزی و اروپا است.

کریدور ارس کوتاهترین و امن‌ترین مسیر بین آسیای مرکزی و اروپاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرزانه صادق در حاشیه بازدید از مسیر اتصالی جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و طرح تعریض کریدور ارس گفت: این مسیر به صورت ریلی و جاده‌ای بین ایران و کشور دوست و برادر آذربایجان در حال احداث است و از طریق آنها می‌توان بار را از شرق به غرب و شمال و جنوب حمل کرد.

وی اظهار کرد: اجرای طرح تعریض این مسیر به علت اهمیت بالای آن در طول یکسال گذشته سرعت گرفته و طول مسیر به کارگاه راهسازی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این مسیر همچنین ارتباط خلیج فارس با دریای سیاه را فراهم می‌کند یادآور شد: در امتداد این مسیر، پل آغبند - کلاله در دست اجراست و تلاش می‌شود تا پایان سال این پل تکمیل و ترانزیت و فعالیت‌های گمرکی از طریق آن انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با بهره برداری از این پل، رانندگان کامیون‌ها می‌توانند از طریق این مسیر بین ایران و جمهوری آذربایجان تردد کنند.

صادق ادامه داد: احداث خط ریلی نیز در این مسیر در دست بررسی است چرا که ۵۰ کیلومتر از آن در داخل ایران است و بر اساس رایزنی‌های ۲ طرف تلاش می‌شود این مسیر ریلی نیز آغاز شود.

صادق با اشاره به تاکید رئیس جمهور در خصوص تامین اعتبار این کریدور افزود: با توجه به پیشرفت این مسیر و مطالبه کشور آذربایجان در کوتاه‌مدت تعریض این مسیر انجام می‌شود