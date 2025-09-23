به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با تولید و بهره گیری از ماشین آلات صنعتی رستورانی می توان مصرف آب در این بخش را تا ۹۰ درصد کاهش داد.

صنعتگر کارآفرین اراکی ماشین آلات صنعتی ظرفشویی رستورانی را طراحی و تولید کرده که مصرف آب در این بخش را ۶۰ تا ۹۰ درصد کاهش داده است.

احمدعلی علینژاد گفت: در این ماشین آلات با تصفیه مکرر آب در چرخه ای بسته و با استفاده از فشار و دمای بالای آب ضمن شستشوی بهداشتی ظروف مصرف آب بسته به ظرفیت دستگاه نسبت به شستشوی دستی تا ۹۰ درصد کاهش پیدا می کند.