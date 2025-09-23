وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما یک تکلیفی در برنامه هفتم داریم که سرریز علم، دانش و صنعت وزارت دفاع به بخش غیرنظامی اضافه و فعال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه آیین پیش راه‌اندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در شهرک صنعتی رازی و کلنگ زنی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما یک تکلیفی در برنامه هفتم داریم که سرریز علم، دانش و صنعت وزارت دفاع به بخش غیرنظامی اضافه و فعال شود.

وی افزود: در همین راستا ۳ پروژه در نظر گرفته شده است که یکی پیش‌راه‌اندازی ایزوپروپیل الکل است که در ‌کشور و حتی به اذعان کارشناسان در منطقه وجود ندارد.

امیر سرتیپ نصیرزاده تصریح کرد: این پروژه در صنایع داروسازی، شیمیایی و الکترونیک کاربرد دارد، محصولی که تولید می‌شود کاربرد بسیار خوب و ارزآوری بسیار خوبی خواهد داشت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: همچنین از خروج ارز جلوگیری خواهد کرد و اشتغالزایی بسیار خوبی در منطقه دارد که شرکت‌های پتروشیمی وزارت دفاع با بخش خصوصی در آن مشارکت کردند، امروز پیش‌راه‌اندازی می‌‌شود و تا ۲ ماه دیگر محصول بیرون خواهد آمد.

وی ادامه داد: پروژه دیگری در همین راستا وجود دارد که کاربرد محصول آن در صنعت پتروشیمی است، ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که از آن بازدید کردیم.

امیر سرتیپ نصیرزاده با بیان این که کلنگ‌زنی یک پروژه هم در رابطه با تامین برق صنایع امروز انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به ناترازی‌هایی که در کشور وجود یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی احداث خواهد شد، مجموعه این پروژه‌ها نتیجه مشارکت وزارت دفاع و بخش خصوصی در صنایع غیرنظامی است.