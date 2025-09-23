شامگاه امروز، سه شنبه، یکم مهرماه ۱۴۰۴ صدای انفجارات و تیراندازی کنترل شده در ایلام به گوش خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در اطلاعیه سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام آمده است:

به اطلاع عموم مردم شریف استان ایلام می‌رساند که به منظور اجرای برنامه‌های آموزش تکمیلی، نظامی بسیجیان در منطقه ششدار شهر ایلام در شامگاه امروز سه شنبه، یکم مهرماه ۱۴۰۴ صدای انفجار‌ها و تیراندازی به گوش خواهد رسید؛ بنابراین با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و تحت کنترل بودن تمام تمرینات؛ هیچ گونه خطری متوجه مردم نخواهد شد و شهروندان ایلامی می‌توانند با آرامش خاطر، برنامه‌های روزانه خود را ادامه دهند.