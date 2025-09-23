به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد امروز در مراسم نواختن زنگ نماز در دبیرستان حسن برزگر مشهد گفت: این برنامه ارزشمند دلالت بر جریان انقلابی در فضای آموزش و پرورش استان دارد، نونهالان استان آینده‌سازان این نظام، جامعه و انقلاب هستند.

آیت‌ الله سیداحمد علم‌ الهدی عنوان کرد: آغاز سال تحصیلی با اقامه نماز، این حقیقت را روشن می‌ کند که محوریت خدا به همه حرکت‌ ها نیرو می‌ بخشد و در عرصه زندگی نیز هدف‌ ساز است.

او افزود: کسی که نماز نمی‌ خواند و با خدا ارتباط ندارد، ممکن است خدا را باور کند اما این باور در فکر او است و باور حقیقی نیست، بلکه نوعی تخیل است و خدا در حوزه باور او قرار نگرفته است، چون اگر چیزی در حوزه باور ما قرار گرفت، مطابق آن عمل می‌ کنیم و نمی‌ توانیم کاری خلاف باورمان انجام دهیم.

امام جمعه مشهد گفت: «نماز رابطه را با خدا و اولیای خدا برقرار می‌ کند و ائمه معصومین و امام‌ زمان (عج) زمانی ما را می‌ خواهند که ما بنده خدا باشیم و بندگی خدا با نماز محقق می‌ شود. کسی که نماز نمی‌ خواند، خدا را بندگی نمی‌ کند. کسی که نماز خود را عمداً ترک می‌ کند، کافر است.»

آیت الله علم الهدی ادامه داد: دین با هیچ معیاری از معیار‌های استکبار جور در نمی‌ آید. دنیای کفر و استکبار از دین‌داری ما می‌ ترسد؛ به‌ نحوی‌ که رئیس‌ جمهور آمریکا اخیراً در مصاحبه‌ اش گفته است ما به‌ هیچ‌ وجه با ایران به اشتراک نمی‌ رسیم، زیرا دین برای آن‌ ها اصالت دارد.