چهارمین سالگرد عروج ملکوتی آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی، در شهر‌های ایرا، آمل، اصفهان و قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایکنا، ستاد برگزاری مراسم ارتحال علامه حسن‌زاده آملی اعلام کرد: برنامه‌های یادبود این عالم ربانی در مهرماه ۱۴۰۴ در چهار شهر کشور برگزار می‌شود.

براساس این برنامه‌ها، نخستین مراسم روز پنج‌شنبه، سوم مهرماه جاری، ساعت ۱۴:۳۰ در مسجد جامع شهر ایرا برگزار می‌شود.

مراسم دوم یکشنبه، ششم مهرماه ساعت ۱۵ در آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) آمل برپا می‌شود و مراسم سوم نیز روز پنجشنبه، ۱۷ مهرماه، ساعت ۹ در اصفهان برگزار خواهد شد.

نهایتاً آیین اختتامیه در قم روز پنجشنبه، ۲۴ مهرماه ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود.

این آیین‌ها با حضور علما، شاگردان و علاقه‌مندان به‌منظور تجلیل از مقام علمی و معنوی این عالم برجسته برگزار می‌شود.

علامه حسن‌زاده آملی، استاد برجسته فلسفه، عرفان و علوم اسلامی، در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی در شهرستان آمل چشم به جهان گشود و عمر خود را صرف تدریس، پژوهش و تربیت شاگردان در حوزه علمیه کرد.

وی با تسلط بر علوم مختلف از جمله ریاضیات، نجوم، ادبیات، طب و تفسیر قرآن، الگوی کامل یک دانشمند جامع‌الاطراف محسوب می‌شد.

آیت الله حسن‌زاده آملی در سوم مهرماه ۱۴۰۰ هجری شمسی دار فانی را وداع گفت.

از آثار علمی این عالم فرزانه می‌توان به کتاب‌های «شرح اشارات ابن‌سینا»، «ده مقاله»، «عیون مسائل نفس»، و «انسان در عرف عرفان» اشاره کرد که هر یک جایگاه ویژه‌ای در میان پژوهشگران و علاقه‌مندان به اندیشه اسلامی دارد.