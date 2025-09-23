معاون تربیت و آموزش ارتش گفت: پیوست ناگسستنی نیروهای مسلح و مردم، خلق حماسه دفاع مقدس دوم بود و برنامه‌های دشمن را به شكست واداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ علیرضا شیخ معاون تربیت و آموزش ارتش در برنامه روی موج گفت‌وگو، با اشاره به این كه دفاع و غیرت ایرانی در طول تاریخ بر همگان متجلی شده و حماسه‌ها خلق كرد است، اظهار كرد: دفاع مقدس ۱۲روزه فصل مشتركی با دفاع و انسجام ملی دارد كه نشان از اتصال عقبه نیروهای مسلح به ملت ایران است.

وی افزود: با تهاجم بیگانه، ملت ما بسیج می‌شوند و منطق بشری می‌گوید كه انسان در حوزه ملی - فرهنگی، موضوعات اصالتی و ماهیتی و جغرافیا و سرزمین، باید بسیج شده و با تمام وجود پای‌كار آید.

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ارزش‌های خلق شده در دفاع مقدس اول و دوم كه سراسر نشان از پیوند مردم و نیروهای مسلح بوده است، گفت: این استراتژی دشمن را به شكست واداشت؛ چون با یك ملت متحد نمی‌توان جنگید و صفوف به‌هم ‌پیوسته را با آسیب روبرو كرد.

وی از دفاع مقدس ۱۲روزه به‌عنوان دفاع مقدس دوم یاد کرد وادامه داد: دشمن در شرایطی پیش‌بینی‌نشده وارد عمل شد اما نتوانست به هدف خود برسد؛ چون بر روی مؤلفه قدرت ملی جمهوری اسلامی یعنی مردم ایران حسابی باز نكرده بود. این مردم در كنار نیروهای مسلح به‌عنوان یك كلِ واحد تلقی می‌شوند و دشمن از آن غافل بود. وقتی دریای خون نیروهای مسلح به اقیانوس ملت وصل شود، هیچ جنبنده‌ای توان عبور ندارد و لذا پیوست ناگسستنی نیروهای مسلح و مردم، خلق حماسه دفاع مقدس دوم بود و برنامه‌های دشمن را به شكست واداشت.

معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از سخنان خود، با اشاره به تجلیِ ارتش فدای ملت در همه عرصه‌ها بیان کرد: ما سپر دفاعی مردم هستیم. هم رزمان ما پنجه در پنجه تهدیدات ایستادند و تعدادی از این عزیزان به شهادت رسیدند.