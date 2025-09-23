پخش زنده
آریا شفیع دوست قرار داد خود با طلایی پوشان را تمدید کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ با اعلام باشگاه سپاهان، آریا شفیع دوست وینگر ۱۸ ساله تیم فوتبال سپاهان، قرارداد خود را با این تیم به مدت ۴ فصل تمدید کرد.
شفیع دوست که این فصل، از آکادمی فوتبال سپاهان در لیست تیم بزرگسالان این باشگاه قرار گرفته بود، با ارائه عملکردی موفق و جلب رضایت محرم نویدکیا سرمربی و کادر فنی تیم فوتبال، قراردادی بلندمدت با سپاهان امضا کرد و تا سال ۱۴۰۸ در اردوگاه طلاییپوشان ماندگار شد.
شفیعدوست در چند دیدار اخیر سپاهان از جمله دیدار مقابل الدحیل قطر، الحسین اردن و تراکتور تبریز در ترکیب سپاهان قرار گرفت و عملکرد بسیار خوبی به نمایش گذاشت.