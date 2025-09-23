به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه «اقتدار» با موضوع قدرت موشکی ایران در قالب ۱۷ غرفه متنوع شامل «همدم امروز، یاور فردا»، غرفه «نمایشگاه عکس»، غرفه «تبیین انسان تراز»، غرفه «نقش استعماری غرب در مورد زن»، غرفه «عکس با شهید سنوار»، بخش تیراندازی لیزری ویژه بانوان و آقایان، غرفه «اقتدار زن مسلمان» و غرفه «اقتصاد مقاومتی».به موضوعات گوناگون فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد؛.

برپایی برنامه‌های فرهنگی و هنری همچون سرود، نمایش و پخش فیلم نیز بخشی از برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است. همچنین هر شب در قالب طرح «شب‌های پرستاره»، یکی از خانواده‌های شهدای اقتدار به روایتگری می‌پردازند و خاطرات خود را با بازدیدکنندگان در میان می‌گذارند.

نمایشگاه «اقتدار» تا ۶ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در منطقه پردیسان قم (بلوار امام علی (ع)، جنب مصلای بزرگ، یادمان شهدای گمنام) پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.