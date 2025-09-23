پخش زنده
هفته اول رقابتهای کورس پاییزه در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیات سواری کاری استان با بیان اینکه در هفته اول مسابقات ۶۲ راس اسب از استانهای مختلف کشور حضور داشتند، افزود: در این دوره از مسابقات چابکسواران در هفت دور با هم به رقابت پرداختند.
ابوطالبی افزود: چابکسواران در مسافت هزار و ۴۰۰ متر به رقابت پرداختند. این مسابقات در ۹ هفته در مجموعه صفائیه یزد برگزار میشود.
وی اظهار داشت: در مجموع مبلغ پنج میلیارد ریال جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.