به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیات سواری کاری استان با بیان اینکه در هفته اول مسابقات ۶۲ راس اسب از استان‌های مختلف کشور حضور داشتند، افزود: در این دوره از مسابقات چابکسواران در هفت دور با هم به رقابت پرداختند.

ابوطالبی افزود: چابکسواران در مسافت هزار و ۴۰۰ متر به رقابت پرداختند. این مسابقات در ۹ هفته در مجموعه صفائیه یزد برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: در مجموع مبلغ پنج میلیارد ریال جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.