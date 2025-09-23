پخش زنده
گروه پزشکی طلایه داران ظهور با حضور در روستاهای هاویلان و قلعه جهانگیرشهرستان دورود به مردم نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه شهرستان دورود گفت: گروه جهادی طلایه داران ظهور با همکاری بسیج و شبکه بهداشت در قالب اردوی یکروزه به مردم محروم روستاهای هاویلان و قلعه جهانگیر در دور افتادهترین مناطق شمالی شهرستان دورود خدمات درمانی و بهداشتی رایگان ارائه کردند.
سرهنگ محمود یوسفوند افزود: همچنین بستههای بهداشتی و فرهنگی و بستههای غذایی رایگان در اختیار مردم محروم این روستاها قرار گرفت.