سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از رسیدن تیم به هتل محل اقامت، بی درنگ از آنها خواست که این پیروزی را فراموش کنند و به رسیدن به جمع هشت تیم برتر راضی نباشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان خطاب به بازیکنانش اظهار کرد: هنوز هیج اتفاقی نیافتاده و خوشحالی بابت این پیروزی مهم کافی است. من روزی که با تقوی صحبت کردم بهش قول دادم که همیشه در جمع هشت تیم باشیم ولی الان اصلا حضور در جمع هشت تیم برای من کافی و راضی کننده نیست و برای شما هم نباید راضی کننده باشد.

وی تاکید کرد: از الان به فینال بعدی یعنی دیدار با جمهوری چک فکر کنیم. هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده و هیچ چیزی به دست نیاوردیم. چک بازی سبک تری نسبت به ایران داشته و استراحت بیشتری دارد. پس باید به اندازه کافی استراحت کنیم و هر چه زودتر ریکاوری کنیم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: فردا برنامه متفاوت و متنوعی خواهیم داشت و به ریکاوری خوب می‌پردازیم و در جلسات مختلف به آنالیز دقیق چک خواهیم پرداخت.

پیاتزا از شاگردانش خواست با توجه به اینکه در زمان نیمه شب به هتل رسیدند، سریع شام بخورند و به اتاق هایشان بروند و تلاش کنند هر چه زودتر بخوابند تا فردا با تمام توان به ریکاوری بپردازند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۱ روز پنج‌شنبه سوم مهرماه در مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی مردان جهان به مصاف جمهوری چک می‌رود.