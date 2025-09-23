پخش زنده
مدیر کل بازرسی استان لرستان در کارگروه تنظیم بازار استان لرستان بر لزوم فعالسازی گشتهای نظارتی با هدف جلوگیری از تخلفات و ایجاد ثبات در بازار تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل بازرسی لرستان در جلسه کارگروه تنطیم بازار لرستان که با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط در بازرسی کل استان لرستان برگزار شد، بر تشکیل جلسات هفتگی منظم، بازدیدهای میدانی مستمر از واحدهای صنفی و همچنین تسریع در روند تشکیل پروندهها و صدور رأی برای متخلفان تأکید کرد.
حمزه رضایی افزود: از نظر کالاهای اساسی هیچ کمبودی در سطح استان وجود ندارد و کالاهای اساسی به وفور در انبارهای استان وجود دارد.
همچنین، در این نشست بر همکاری شهرداری با سازمان صنعت، معدن و تجارت برای راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم کالا به منظور حذف واسطهها و کنترل قیمتها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.